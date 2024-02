Nuovo cinema Tirreno: ecco i nuovi appuntamenti del fine settimana

Da venerdì 9 a domenica 11 febbraio sarà proiettato “Povere creature!”, con Emma Stone e Mark Ruffalo



Capalbio: Uno dei film più acclamati quest’anno dalla critica, “Povere creature!”, diretto da Yorgos Lanthimos e con Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe, sarà protagonista al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige da venerdì 9 a domenica 11 febbraio.

Il film, vincitore del Leone d’oro di Venezia, di due Golden globe e con all’attivo ben undici candidature agli Oscar 2024, sarà proiettato venerdì 9 febbraio alle ore 18.15 e alle 21.15, in questo ultimo caso il film sarà in lingua originale e sottotitolato in italiano, sabato 10 febbraio alle ore 16, alle 18.15 in lingua originale e sottotitolato in italiano, e alle 21.15 e domenica 11 febbraio alle ore 16.15 e 18.15.

Dopo “Povere creature!”, il Nuovo cinema Tirreno interromperà temporaneamente le proiezioni per facilitare le ultime operazioni di ristrutturazione dell’infrastruttura. La sala riprenderà le proiezioni intorno al periodo delle feste pasquali.

Il costo del biglietto sarà di 6 euro per i residenti nel comune di Capalbio e di 7 euro e 50 per i non residenti. Per restare sempre aggiornati e per conoscere tutte le informazioni sugli appuntamenti è possibile seguire le pagine social (Facebook e Instagram) del Nuovo cinema Tirreno: https://bit.ly/3R6IDx7 e https://bit.ly/3NgGqOp.