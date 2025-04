Cultura Nuovo ciclo di laboratori per bambini al MAGMA e alla Biblioteca della Ghisa 28 aprile 2025

(attività gratuite e a pagamento) Follonica: Ripartono a maggio i laboratori per bambini dai 5 ai 12 anni organizzati dal Museo MAGMA e dalla Biblioteca della Ghisa Anche questa primavera il Museo MAGMA e la Biblioteca della Ghisa di Follonica propongono un ricco programma di laboratori creativi dedicati ai più piccoli. Un'occasione speciale per imparare divertendosi tra storie, esplorazioni e attività manuali. Le attività rivolte ai bambini dai 5 ai 12 anni sono sia gratuite che a pagamento. Di seguito il calendario dei laboratori: 10 maggio, Biblioteca della Ghisa ore 10,00: "Spring - The flower thief (bambini 7-9 anni, gratuito) 21 maggio, Museo MAGMA ore 16,45: "Piccoli ricercatori" (bambini 6-11 anni, € 4,00) 9 giugno, Biblioteca della Ghisa ore 17,00: "I cavalieri delle buone maniere" (bambini 6-9 anni, gratuito) 17 giugno, Museo MAGMA ore 10,00: "Elba-Follonica A/R" (bambini 5-9 anni, € 4,00) 27 giugno, Museo MAGMA ore 18,00: "Voci dalla fonderia" (bambini 7-12 anni, € 4,00) Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: MAGMA: 0566 59027 - 338 5376002 (mar-dom 15:30-19:00) | frontoffice@magmafollonica.it Biblioteca della Ghisa: 0566 59246 (lun-ven 08:00-12:50 e 14:00-19:00 tranne il mercoledì pomeriggio, sab 09:15-12:45) | biblioteca@comune.follonica.gr.it

