Nuovo CdA per la Fondazione il Sole Onlus. Marco Scandroglio è il nuovo Presidente

Marco Scandroglio è il nuovo Presidente.

Grosseto: E’ stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione il Sole Onlus. Il socio fondatore AGGBPH e i soci sostenitori, Banca Tema rappresentata dal direttore Generale Fabio Becherini, e Coop Uscita di Sicurezza, hanno designato il nuovo organico che continuerà l'importante missione storica della Fondazione. “La nostra organizzazione, - spiegano dalla Fondazione - rimane saldamente impegnata negli obiettivi per cui è stata fondata, ovvero il sostegno, l'inclusione e il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie”.



“Il nuovo CDA desidera esprimere riconoscimento e merito a Massimiliano Frascino e all'ex CDA per la loro dedizione, entusiasmo e competenza che hanno contribuito a far diventare la Fondazione il Sole un punto di riferimento di fondamentale importanza nel tessuto sociale per tutta la nostra comunità. Inoltre, la Fondazione il Sole osserva con grande interesse l'iniziativa promossa dall'Ente Comune di Grosseto per la realizzazione del centro diurno, attualmente in fase di sviluppo. A tal proposito, la Fondazione il Sole auspica un possibile coinvolgimento, per attività che riguardano il nostro know how. Le nostre attività proseguono con entusiasmo. È con grande piacere che annunciamo l'inizio dei consueti soggiorni estivi 2023, che si terranno presso gli stabilimenti balneari Moreno Beach e Bagno Giglio a Marina di Grosseto. Questi soggiorni avranno luogo nei mesi di luglio e agosto, e hanno l'obiettivo di offrire due mesi di vacanza ai ragazzi che partecipano alle nostre attività occupazionali e riabilitative durante i mesi invernali. Durante il soggiorno, i ragazzi saranno pienamente integrati con gli altri frequentatori e turisti degli stabilimenti, avendo così l'opportunità di stabilire contatti e relazioni normalizzate in modo autonomo. A tale proposito, desideriamo ringraziare l'azienda di trasporti Autolinee Toscane per mettere a nostra disposizione un autobus dedicato per i trasporti dei partecipanti”, termina la nota.

I nominativi del nuovo CDA appena insediato sono:

Marco Scandroglio (Presidente) Flavia Cianferoni (Vicepresidente) Renzo Giannoni (Consigliere) Maria Paola Tinti (Consigliera) Pietro Antonini (Consigliere) Rosanna Guerri (Consigliera) Adriano Piccioni (Consigliere) Andrea Vannuccini (Consigliere).