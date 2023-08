Nuovo carcere, F. Rossi (FDI): “Ex deposito artiglieria passa a Ministero Giustizia”

“Ulteriore passo in avanti per la nuova realizzazione carcere, come ha sempre voluto Fratelli d’Italia”



Grosseto: “Il prossimo martedì 26 settembre ulteriore passo in avanti verso la prima posa della pietra del nuovo carcere grossetano che sorgerà nell’ex caserma artiglieria “Rotilio Barbetti” (zona ospedale) a Grosseto. A Firenze verranno firmati i verbali di passaggio tra il ministero della Difesa, con la presa in consegna da parte del ministero della Giustizia. Finalmente, con questa firma, giunge l’atto finale per quanto riguarda la parte burocratica iniziata nel 2019 quanto furono sottoscritti i primi protocolli d’intesa. Uno dei cavalli di battaglia di Fratelli d’Italia, da sempre portati avanti in città, sia dal sottoscritto in veste prima di amministratore locale, e adesso anche da parlamentare”. È quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, attuale assessore all’urbanistica del comune di Grosseto.





“Sarà una operazione complessa, ma una volta perfezionata, darà modo al comune di Grosseto di poter avviare le trattative con il ministero della Giustizia per la riconversione dell’ex caserma in nuovo carcere. Una struttura, quest’ultima, adeguata a tutti gli attuali standard di sicurezza e rivolta alla risoluzione del sovraffollamento delle strutture carcerarie, così da “liberare” il vecchio e obsoleto carcere di via Saffi, una struttura in pieno centro storico cittadino, così da renderlo fruibile per altro uso e nel contempo provvedere alla rigenerazione urbana della caserma Barbetti adesso abbandonata. Un altro grande passo verso il carcere a Grosseto, come già chiesto al ministro Nordio e al sottosegretario Del Mastro”, conclude Fabrizio Rossi, Deputato di Fratelli d’Italia e assessore comunale urbanistica comune Grosseto.