Nuovo calciatore in arrivo per il Grosseto, è Saymon Sclano

Grosseto: U.S. Grosseto 1912 informa di essersi assicurato le prestazioni sportive del portiere Saymon Sclano, promettente calciatore classe 2007 in forza negli ultimi due anni alle formazioni Under 15, Under 16 ed Under 17 del Bologna.



Lโ€™estremo difensore di origini brasiliane, ma nato ad Orbetello, ha fatto anche parte del settore giovanile della Pianese, dopo aver mosso i primi passi nel Porto Ercole.

A Sclano, portiere dal fisico statuario con ampi margini di crescita, la societร rivolge il piรน caloroso benvenuto nella famiglia biancorossa.