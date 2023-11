Nuovo bando a favore degli Enti del Terzo Settore

Grosseto: Il Comune di Grosseto eroga 75mila euro a sostegno di attività, progetti e/o iniziative rivolte al settore sociale, socio assistenziale e socio sanitario. All’avviso pubblico potranno partecipare le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore da almeno sei mesi, con sede operativa nel comune di Grosseto e che svolgano, in riferimento al progetto presentato, attività nello stesso comune.

Per ogni progetto, il Comune di Grosseto potrà erogare fino al 75% del budget totale previsto dal soggetto attuatore, coprendo così una buona parte dell’ammontare della spesa.

“La nostra amministrazione è orgogliosa di riuscire ad aiutare concretamente le associazioni attive sul nostro territorio, che quotidianamente supportano e incrementano i servizi erogati dal Comune – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Sociale Sara Minozzi –. Il loro contributo è fondamentale per migliorare l’organizzazione e la gestione di attività e di servizi socio assistenziali ma anche le iniziative di promozione ed educazione sociale. Vi invitiamo a partecipare – concludono il primo cittadino e l’assessore al Sociale – perché abbiamo bisogno di voi, come associazioni del Terzo settore, per arrivare all’utente finale”.

Possono essere richiesti contributi a valere su progetti/attività, avviati entro il mese di dicembre 2023 e conclusi entro il mese di settembre 2024, per ulteriori informazioni si rimanda al link sottostante.

La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposita modulistica esclusivamente a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it entro e non oltre le 23,59 del 1° dicembre.

La documentazione è reperibile qui sotto e al seguente link new.comune.grosseto.it