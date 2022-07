Nuovo appuntamento con Orbetello Piano Festival, la rassegna che – fino al 7 agosto - porta il pianoforte dove meno te lo aspetti. Domani, 31 luglio, la Terrazza Guzman ospita il piano recital di Yuri Bogdanov, uno dei pianisti più dotati del nostro tempo propone un programma che va Bach a Chopin a Schumann

Yuri Bogdanov ha ricevuto riconoscimenti internazionali, principalmente come interprete della musica di Johann Sebastian Bach, Franz Schubert e Alexander Scriabin. Nel 1996, la sua registrazione di sonate e brani di F.Schubert è stata decretata dall'istituto viennese F. Schubert come una delle migliori al mondo. Dopo aver studiato presso il conservatorio statale di Mosca P. Tchaikovsky, Yuri Bogdanov inizia una brillante carriera che gli permette di ricevere numerosi premi ai concorsi internazionali.

Nella casa-museo di Scriabin a Mosca nel 1989 ha suonato il suo primo recital da solista. Da allora ha svolto attività concertistica, suonando sui palcoscenici di tantissimi paesi. Yuri Bogdanov è stato solista della Moscow State Academic Philharmonic Society. Il suo repertorio comprende opere solistiche, cameristiche e per pianoforte e orchestra. E’ un professore dell'accademia musicale russa Gnessin. I suoi studenti hanno vinto numerosi premi in concorsi pianistici internazionali e Yuri ha ricevuto il titolo onorifico “Artista onorario della Russia”. La compagnia “Steinway & Sons” ha scelto Yuri Bogdanov come suo artista rappresentativo. E’ direttore dell’organizzazione internazionale “Ecologia della cultura”, del festival internazionale di pianoforte “Serate d'arte intorno a Mosca” e del festival internazionale “Musical Krasnogorsk”.

Il festival prosegue con un concerto all’alba che giovedì 4 agosto nel Bosco di Patanella farà risuonare il pianoforte di Alessandro Marangoni, mentre venerdì 5 agosto in collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana nella Torre Saline di Albinia si esibiranno gli allievi della Master Class di Lylia Zylberstein. Torre Saline ospiterà anche gli ultimi due appuntamenti del festival: sabato 6 agosto, “In Vino…Musica” un concerto teatrale che vede impegnati Anna Barbero al pianoforte e Alessia Donadio come voce recitante Gran finale domenica 7 agosto con il doppio appuntamento che vedrà protagonista Olga Zdorenko in un programma da Bach a Scriabin. Ideata da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti dell’associazione Kaletra la rassegna, che giunge alla sua 11ma edizione, è resa possibile grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale di Orbetello- assessorato alla cultura, la Fondazione CR Firenze, di numerosi partner tra cui Banca Tema.

Info e biglietteria +39 3534407785 \ +39 389 2428801; www.orbetellopianofestival.it