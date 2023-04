Nuovo appuntamento con lo street food contadino al mercato di via Roccastrada

Dall’acquacotta maremmana alla carne alla griglia di Chianina Igp passando per il fritto misto contadino e la zuppa della pastora. Appuntamento sabato 29 aprile 2023.



Grosseto: Nuovo appuntamento con lo street food contadino ed i piatti della tradizione mercato di Campagna Amica di via Roccastrada. Torna puntuale, come ogni ultimo sabato mattina del mese, l’iniziativa promossa dall’agrimercato di Campagna Amica di Coldiretti, dedicata alla preparazione in cucina dei prodotti agricoli e degli allevamenti locali. L’appuntamento è in programma sabato 29 aprile 2023 (dalle ore 10.00 alle 14.00).

Tra i banchi dei produttori sarà possibile apprezzare la pasta di grani antichi con i sughi della maremma, il fritto misto contadino, la carne alla griglia di Chianina IGP e la salsiccia alla brace, la zuppa della pastora e l’immancabile acquacotta maremmana fino al classico piatto di pecorini misti e ricotta, al panino con la porchetta e al seadas con grani antichi oltre a dolci e torte fatte in casa. Ma la prima motivazione per andare ai mercati di Campagna Amica è acquistare prodotti di qualità e del territorio, sostenibili, sicuri e soprattutto buoni. Se poi si possono trovare già anche cucinati…tanto meglio.

Nel contesto del mercato di via Roccastrada prosegue la raccolta di firme sostenuta da Coldiretti contro il cibo artificiale con la raccolta a sostegno del processo legislativo aperto dal disegno di legge approvato in Consiglio dei Ministri che, basandosi sul principio di precauzione per la salute, prevede il divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici. Sono 53 i pericoli potenziali per la salute dei cibi sintetici, prodotti in laboratorio, individuati nel primo rapporto Fao - Oms sul “Cibo a base cellulare”: dai tumori alle allergie. Il documento di 134 pagine evidenzia la necessità di garantire la sicurezza alimentare con l’identificazione dei pericoli potenziali nella catena di produzione per valutare ulteriormente i rischi associati, prima della diffusione commerciale su larga scala.