Nuovo appuntamento con la rassegna letteraria diretta da Carlo Legaluppi
Domenica 28 settembre a Manciano ospiti Carlo Rispoli, Gualtiero Della Monaca e Marco Consentino con il loro “Fiamme sulla laguna – L’assedio memorabile del 1646”
Manciano: Il Comune di Manciano con l'assessorato alla Cultura presenta un nuovo appuntamento della rassegna letteraria “I libri nei borghi”, diretta dallo scrittore di origini manciaresi Carlo Legaluppi.
Domenica 28 settembre alle ore 18.00 a Le Stanze (via Cavour 6, Manciano), gli autori Carlo Rispoli, Gualtiero Della Monaca e Marco Consentino presenteranno il volume Fiamme sulla laguna – L’assedio memorabile del 1646 (Edizioni Effigi).
Nella primavera del 1646 centocinquanta navi e più di diecimila soldati attaccano lo Stato dei Presìdi, enclave spagnola in terra di Toscana. L’impresa, fortemente voluta dal cardinale Giulio Mazzarino, primo ministro del Regno di Francia, potrebbe cambiare le sorti della penisola italiana con duecento anni di anticipo, ma contro ogni previsione, il capoluogo dei Presìdi resiste. È la storia dell’assedio francese di Orbetello – città divenuta celebre nelle corti d’Europa con il nomignolo di la pucelle (l’inviolabile) – raccontata coniugando il rispetto della verità documentale con le suggestioni della leggenda popolare.
L’incontro sarà introdotto e moderato dal direttore artistico della rassegna, Carlo Legaluppi.
L’ingresso è libero e gratuito.