Nuovo acquisto: all'Atlante Grosseto arriva Ricardo Zanella

Grosseto: L’Atlante Grosseto, che milita nel Campionato Nazionale di Serie “A2” di Calcio a 5, non è partita con il piede giusto in questo non facile campionato dove nelle prime tre giornate ha incontrato sul proprio campo due squadre molto forti, la favorita principale alla vittoria del torneo, la Dozzese e Ternana, mentre nella seconda giornata in trasferta a Russi mister Izzo si è presentato in Emilia Romagna senza i due stranieri Mateo e Leandrinho e l’italiano Falaschi che si sono infortunati tra l’altro nell’ultimo allenamento settimanale e che due dei tre giocatori assenti ne abbiamo per un po’ di tempo.



A questo punto la Società presieduta da Iacopo Tonelli insieme al mister Alessandro Izzo, ha deciso di intervenire in modo importante in un mercato difficilissimo come quello attuale, annunciando di aver acquisito le prestazioni del brasiliano Ricardo Zanella, un laterale mancino offensivo, un giocatore che non ha bisogno di presentazioni dato che il suo palmares parla chiaro; Zanella è in Italia da circa 12 anni giocando sempre in serie “A” e “A2” escluso il campionato scorso in serie “B” a Bernalda, in provincia di Matera. Queste le squadre in cui ha militato dove ci sono società che hanno fatto la storia del futsal nazionale; 3 stagioni ad Asti, Aprutino, Carmagnola, Acqua e Sapone 2 anni, poi due stagioni a Pomezia in serie “A2” e l’ultima come detto a Bernalda.

Naturalmente la società si aspetta molto da questo nuovo acquisto, come del resto anche i tifosi che seguono l’Atlante al Palabombonera, che in queste prima due partite interne sono stati numerosi con la speranza di vedere in futuro le tribunette dell’impianto sportivo con sempre più sportivi.

L’occasione giusta per vedere il nuovo acquisto, il brasiliano Ricardo Zanella, sarà appunto sabato prossimo quando a Grosseto arriverà il Buldog Lucrezia formazione marchigiana.