Nuovi tecnici digitali già al lavoro nelle imprese con i corsi di Assoservizi

Tre corsi, 33 allievi formati con competenze per le professioni digitali. I risultati dei progetti dell'agenzia formativa di Confindustria Toscana Sud

Grosseto: Tre corsi, centinaia di ore fra teoria e stage in azienda, 33 allievi formati con specifiche competenze digitali. E in molti sono già al lavoro. È il risultato degli ultimi progetti curati da Assoservizi, l'agenzia formativa di Confindustria Toscana Sud, in collaborazione con l'Università degli studi di Siena, il Polo tecnologico “Manetti Porciatti” di Grosseto e le imprese Esseti, Novair Noxerior Gas Systems e Opus Automazione, e il finanziamento della Regione Toscana tramite le risorse del Piano operativo regionale del Fondo sociale europeo 2014-2020 nell’ambito del progetto Giovanisì.

Nel dettaglio, il corso “Connected Automation Worker 4.0” (per acquisire competenze professionali nella gestione e nell'ottimizzazione degli impianti e delle infrastrutture automatiche in azienda; 800 ore, di cui 240 di stage in azienda) si è concluso con 13 allievi formati; il corso “E-Commerce Specialist” (per definire e sviluppare un piano di e-marketing e gli strumenti e le strategie commerciali per la vendita online di prodotti o servizi; 248 ore, di cui 76 di stage in azienda) ha formato 9 allievi; il corso “Data Analyst” (per imparare a fornire al management le informazioni utili a supportare le decisioni di business; 218 ore, di cui 66 di stage in azienda) ha formato 11 allievi.

A presentare i risultati del progetto sono stati Sabrina Nosso e Sandro Boddi di Assoservizi, in un evento online che ha visto la partecipazione di esperti in competenze per le professioni digitali (Manuel Pieri, Stefano Susini, gli specialisti di Schneider Electric), dei partner di progetto (Gianni Bianchini dell'Università di Siena, Claudio Simoni del Polo Manetti-Porciatti, Denise Baggiani di Esseti Servizi Telematici, Federico Guidarelli di Novair-Noxerior e Stefano Batistini di Opus Automazione) e anche degli allievi che hanno potuto riportare la loro esperienza.

«Grazie al contributo della Regione Toscana – ha dichiarato Sabrina Nosso, coordinatrice di Assoservizi – abbiamo potuto formare nuove figure pronte ad entrare nel mondo del lavoro. Questi progetti si sono sviluppati in tre percorsi formativi, attuati in modalità Fad con stage nelle aziende, che hanno permesso di fornire agli allievi tutte le competenze necessarie alle nuove professionalità. Un'occasione colta da corsisti di tutta la Toscana».

«Il risultato di questi progetti formativi è davvero soddisfacente – ha dichiarato Giovanni Mascagni, responsabile della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud – perché sappiamo che un numero significativo di allievi ha già avuto l'opportunità di entrare nel mondo del lavoro, operando all'interno di aziende con proposte di lavoro o tirocinio curriculare. Tante imprese grossetane e del resto della Toscana potranno così attingere a professionalità in possesso di un bagaglio di competenze tecniche di livello».