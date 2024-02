Nuovi servizi della Lilt su patologie legate all’obesità e al sovrappeso

Grosseto: Continua nel 2024 l'intensa attività della LILT Aps- Ets, Lega Italiana per la Lotta contro i tumori di Grosseto, che accresce i servizi a disposizione della comunità. Presso la sede di via De Amicis 1 a Grosseto, infatti, è possibile prenotare un appuntamento con la dietista dottoressa Chiara Pantucci.

Si tratta di uno spazio nuovo fra i servizi della Lilt ed è dedicato ad acquisire corrette regole alimentari per prevenire patologie legate all’obesità e al sovrappeso e, più in generale, ad uno stato infiammatorio cronico possibili cause di crescita di cellule tumorali ; sarà possibile avere una consulenza personalizzata e ricevere consigli su corretti stili di vita.

Con un percorso alimentare individuale o di gruppo, si può fare molto. In numerose patologie croniche degenerative la dieta è la prima terapia prescritta dal medico. Una corretta educazione alimentare funge soprattutto da prevenzione, battaglia che da anni vede la Lilt in prima linea, come ricorda il direttore sanitario Lilt Grosseto dr. Bruno Mazocchi.

La consulenza nutrizionale consiste in:

Analisi dei parametri antropometrici;

Anamnesi alimentare per comprendere e poter eventualmente correggere le abitudini del paziente, quindi impostare un percorso di ri-educazione alimentare;

Valutazione dei fabbisogni nutritivi ed energetici;

Consegna di uno schema alimentare tipo,quale orientamento nutrizionale finalizzato al miglioramento dello stato di salute;

Eventuale supporto motivazionale per il raggiungimento degli obiettivi.

"Questa nuova attività, dice Barbara Bricca coordinatore Prov.le Lilt, va ad aggiungersi alle altre nell’importante missione della prevenzione".

"Il prossimo obiettivo, aggiunge il direttore Lilt Grosseto Renzo Giannoni, ci vedrà impegnati a trovare la disponibilità di un otorinolaringoiatra oncologico".

Si ricorda che telefonando al n. 0564-453261 è possibile prenotarsi per i seguenti screening: senologia; ginecologia; dermatologia; cavo orale; urologia; gastroenterologia; eco-tiroide; proctologia; cardiologia; incontri con psico oncologa; lotta al tabagismo; yoga.