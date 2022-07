Nuovi scenari e prospettive per le imprese. Assemblea di Confindustria

Lunedì 11 luglio a Cortona l’Assemblea annuale di Confindustria Toscana Sud.



Arezzo: L’Assemblea annuale di Confindustria Toscana Sud si svolgerà lunedì 11 luglio presso il Centro Congressi S. Agostino a Cortona (AR). La parte privata, riservata agli associati e dedicata agli adempimenti statutari, inizierà alle ore 16:00, mentre alle ore 17:30 avrà inizio la parte pubblica.

Si parlerà di “NUOVI SCENARI E PROSPETTIVE PER LE IMPRESE” con Fabrizio Bernini Presidente di Confindustria Toscana Sud, Carlo Alberto Maffè (SDA Bocconi School of Management), Paolo Magri (Vice Presidente Esecutivo I.S.P.I. Istituto per gli Studi di Politica Internazionale), Nicolao de Nobili (Managing director, Senior investor di JP Morgan Private Bank Italia), Emanuele Orsini (Vicepresidente Confindustria Vice Presidente per il Credito, la Finanza e il Fisco).





I lavori saranno moderati da Simone Spetia (Il Sole 24 Ore Radio 24).

L’evento sarà l’occasione per fare il punto sui nuovi scenari di sviluppo, anche alla luce della mutata incertezza del panorama internazionale e dell’impennata dei costi delle materie prime e dell’energia.