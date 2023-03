Attualità Nuovi progetti per gli studenti dell’Istituto Tecnico Chimico di Acquapendente 14 marzo 2023

14 marzo 2023 171

171 Stampa



Redazione Acquapendente: Il Gruppo di ricerca guidato dal Professor Daniele Bellocchi, continua a sfornare progetti di alto livello destinati ai ragazzi iscritti al triennio di specializzazione in chimica ambientale. «Un grande traguardo - ci confida il Professore dell’Istituto Tecnico Chimico di Acquapendente -. A nemmeno un anno dall’ultima prestigiosa pubblicazione su “Natural Product Research” il nostro Istituto torna a pubblicare su “Chimica nella Scuola” periodico della Società di Chimica Italiana (Bellocchi et al. CnS, N.1 40-58, 2023). Questa volta i nostri chimici, in collaborazione con il Museo Naturalistico del Fiore e la Cooperativa L’Ape Regina, si sono occupati del monitoraggio delle emissioni inquinanti con una metodica messa a punto da docenti e studenti e che ha monitorato la qualità dell’aria del Comune di Acquapendente con risultati sorprendenti. La sfida ora è soprattutto sostenibile, ovvero la messa a regime di una metodica di monitoraggio della qualità dell’aria a costi irrisori rispetto alle classiche centraline di rilevazione. Considerati i risultati ottenuti, ora l’obiettivo ambizioso è quello di rendere “il chimico” di Acquapendente un polo scientifico di riferimento per il territorio dell’Alta Tuscia». Un ringraziamento particolare va a tutto il personale che ha reso possibile questo traguardo, a cominciare dalla Dirigente Dott.ssa Luciana Billi che ha sempre creduto nella valenza di questi progetti ambientali e al gruppo di ricerca formato da Giuseppe Battellocchi, Chiara Monachino, Stefanella Nardini, Federica Santi, Elena Guidobaldi, Antonella Baiocchi. Chi vorrà ulteriormente approfondire le varie tematiche con l’Istituto Omnicomprensivo Leonardo da Vinci di Acquapendente potrà inviare email a daniele.bellocchi@gmail.com.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Nuovi progetti per gli studenti dell’Istituto Tecnico Chimico di Acquapendente Nuovi progetti per gli studenti dell’Istituto Tecnico Chimico di Acquapendente 2023-03-14T10:39:00+01:00 283 it Il Gruppo di ricerca guidato dal Professor Daniele Bellocchi, continua a sfornare progetti di alto livello destinati ai ragazzi iscritti al triennio di specializzazione in chimica ambientale PT1M /media/images/progetto-biomonitoraggio-acquapendente.jpg /media/images/thumbs/x600-progetto-biomonitoraggio-acquapendente.jpg Maremma News Alto Lazio, Tue, 14 Mar 2023 10:39:00 GMT