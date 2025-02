Nuovi parcometri: a breve la piena funzionalità per il pagamento con carta di credito

La modalità di pagamento con carta di credito sui nuovi parcometri (n. 20) sarà funzionale tra pochi giorni

Follonica: Il Comune di Follonica informa gli utenti che la modalità di pagamento del ticket per il parcheggio nella zona blu, per i nuovi 20 parcometri, con carta di credito sarà funzionale tra pochi giorni (al termine delle procedure di abilitazione da parte dell'istituto di credito). Sempre attivo il servizio sugli altri 20 parcometri, così come le transazioni in contanti o con app EasyPark per tutti i 40 parcometri presenti.