Nuovi parcheggi pubblici e manutenzione del verde al Puntone

Approvata la convenzione per il completamento degli stabili di via della Dogana

Scarlino: Dopo quindici anni gli stabili all’inizio di via della Dogana, in località Puntone, sono finalmente in dirittura di arrivo. Durante l’ultima seduta del consiglio comunale è stata approvata la convenzione urbanistica che consente il completamento del comparto edificatorio “Marina 35”, ex Sporting Club, da parte della società Capitaly Scarlino srl.

La nuova convenzione prevede la realizzazione di 24 posti auto pubblici sul lato di lungomare Garibaldi, che saranno ceduti gratuitamente al Comune, insieme alle opere di urbanizzazione primaria: la rete delle fognature stradali, i nuovi marciapiedi e l’impianto di illuminazione pubblica nei pressi dell’edificio. Interventi molto attesi dalla popolazione, che potranno finalmente migliorare la viabilità, la sicurezza e la qualità urbana del Puntone.

La società si impegnerà inoltre, per un periodo di tre anni, alla manutenzione del verde pubblico in tre punti strategici della frazione: in particolare piazza Dani, la rotatoria all’incrocio tra la provinciale del Puntone e la provinciale delle Collacchie, e lo svincolo tra via della Dogana e la stessa provinciale delle Collacchie.

«È un risultato importantissimo – dichiara il sindaco Francesca Travison – che segna un passo concreto nella riqualificazione del Puntone. Dopo anni di attesa, la nostra amministrazione porta a compimento un intervento che migliorerà la vivibilità della frazione costiera e i servizi, in particolare i parcheggi, a disposizione dei cittadini. Passo dopo passo stiamo restituendo decoro, funzionalità e qualità urbana a una delle aree più frequentate del territorio».

La riqualificazione del Puntone proseguirà anche nei prossimi mesi, in parallelo con l’arrivo della Ciclovia tirrenica, che attraverserà la frazione e contribuirà a valorizzare ulteriormente il collegamento costiero e la mobilità sostenibile.