Nuovi libri per la biblioteca grazie al contributo del ministero della Cultura

Oltre 260 volumi arricchiscono il patrimonio librario del Comune di Scarlino a disposizione dei cittadini



Scarlino: Grazie al contributo del ministero della Cultura riconosciuto ed erogato a settembre 2023, la biblioteca comunale Carlo Mariotti, ha acquistato oltre 260 nuovi volumi, che andranno a ampliare e diversificare il patrimonio librario a disposizione dei cittadini.

Il nuovo fondo librario, che include titoli di narrativa, saggistica, arte, storia e letteratura per ragazzi, è stato selezionato in base alle esigenze dei cittadini e delle scuole di Scarlino e del territorio circostante per soddisfare i bisogni di lettura di tutti i tipi di utenti.

«Siamo molto soddisfatti di questo risultato – ha dichiarato l'assessore alla Cultura Michele Bianchi –. L'acquisto di nuovi libri è un investimento importante per la nostra biblioteca: la rende ancora più accessibile e fruibile a tutti e, ricordo, rappresenta un punto di riferimento culturale per la comunità di Scarlino e per l'intera Maremma. Grazie a questo contributo, potremo dare ai nostri cittadini un'offerta culturale ancora più ricca e variegata. I libri sono un bene prezioso, che aiutano le persone a crescere e a conoscere il mondo che le circonda. Crediamo che sia importante sostenere la biblioteca, perché rappresenta un importante presidio culturale sul territorio.

Una parte del finanziamento è stata investita ancora una volta nell'acquisto di volumi per diffondere la cultura della legalità e della giustizia tra le giovani generazioni attraverso la promozione della lettura, al fine di dare impulso ad una maggiore consapevolezza e qualità della vita democratica e del senso civico. Lettura e legalità sono un binomio essenziale che la biblioteca Mariotti vuole mettere in relazione promuovendo l’educazione e la diffusione della lettura, nella convinzione che le storie scritte e narrate siano strumenti fondamentali per trasmettere i valori della giustizia e della responsabilità ai più giovani, al fine di costruire un immaginario condiviso all’interno del quale il rispetto delle regole, ma prima ancora il rispetto dell’altro, acquisti valore primario».

Per l'anno 2023 il contributo ricevuto dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore del ministero della Cultura finalizzato al rinnovo del patrimonio librario delle biblioteche italiane ammontava a 4.232,08 euro, cifra massima erogabile ad un Comune con un patrimonio librario di oltre 5.000 volumi e fino a 20.000 volumi.

«Ringraziamo il ministero della Cultura - conclude Bianchi - per aver sostenuto anche per l'anno 2023 questo importante progetto, che contribuirà a rafforzare il ruolo della biblioteca comunale Mariotti nella vita culturale di Scarlino».