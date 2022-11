Nuovi laureati. "Emanuela e Marco sono dottori in Tecniche di Radiologia Medica"

Orbetello: La Maremma si colora di nuovi allori con Emanuela Rabushja e Marco Morini, neo laureati in Tecniche di Radiologia Medica per immagini e Radioterapia". Marco, nato e cresciuto ad Orbetello (GR), Emanuela, albanese di origine ma cresciuta a Lammari in provincia di Lucca, si sono conosciuti e poi innamorati durante il corso del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e Neuroscienze dell'Università degli studi di Siena.



Entrambi classe 2000, si sono brillantemente laureati ieri 23 novembre 2022, in Tecniche di Radiologia Medica per immagini e Radioterapia. I due ragazzi, felici per il risultato conseguito e carichi d’entusiasmo ed aspettative per il futuro, sperano di poter presto mettere le loro competenze al servizio dei cittadini maremmani nelle numerose strutture presenti nel territorio grossetano.

A Emanuela e Marco vanno le congratulazioni delle famiglie, degli amici e della nostra redazione.