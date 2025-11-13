Nuovi interventi del Comune nella zona “Le Case”

Al via le operazioni di manutenzione lungo òa strada della frazione scarlinese

Scarlino:; Il Comune di Scarlino prosegue con interventi mirati nella zona delle Case per migliorare la viabilità e garantire maggiore sicurezza agli automobilisti. Dopo i lavori eseguiti ad agosto e ottobre 2025, che hanno riguardato il potenziamento delle condotte e delle caditoie per la raccolta delle acque piovane e la sistemazione del manto bituminoso, in questi giorni sono iniziate nuove attività lungo via delle Case.

L’ufficio Lavori pubblici interverrà con la pulizia e il taglio delle banchine erbose laterali, un’operazione realizzata in economia diretta dal personale comunale che consente un risparmio immediato per il bilancio dell’ente. I lavori dureranno alcuni giorni e potranno comportare lievi disagi alla circolazione.

«Stiamo dedicando grande attenzione alla zona delle Case – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Cesare Spinelli –. Negli ultimi mesi abbiamo già completato interventi fondamentali per migliorare il deflusso delle acque e ripristinare la qualità del manto stradale. Adesso proseguiamo con la manutenzione delle banchine, indispensabile per mantenere in sicurezza la strada e garantirne una migliore fruibilità. Il fatto che queste operazioni siano eseguite dal nostro personale consente di contenere i costi e valorizzare le risorse interne del Comune».