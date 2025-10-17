Nuovi corsi gratuiti per costruire un futuro lavorativo nel settore sociale

Open day di Aforisma

Grosseto: Un progetto pensato per formare professionisti in grado di favorire la crescita e la qualificazione nella filiera Sanità-Sociale. Sono in partenza due nuovi corsi gratuiti di qualifica per persone maggiorenni disoccupate e inoccupate proposti dall'agenzia formativa Aforisma dedicati rispettivamente alla formazione di Addetti all’Assistenza di Base e Responsabili di struttura/servizio sociale o socio-sanitario. Percorsi di formazione teorico-pratica per due figure molto richieste nell'ambito lavorativo: 30 in totale i posti disponibili divisi tra i due corsi, entrambi gratuiti in quanto finanziati dalla Regione Toscana con risorse a valere sul PR FSE+ Toscana 2021 2027 e inserito nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it ), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Attivi dal mese di novembre i due insegnamenti prevedono sia lezioni in classe sia attività laboratoriale ed infine stage in aziende/ strutture del settore socio-sanitario.

Mentre la figura dell’Addetta/o all’Assistenza di base si occupa di mantenere e/o recuperare il benessere psico-fisico di soggetti fragili, il Responsabile di struttura/servizio dirige e coordina il funzionamento di una struttura residenziale/semiresidenziale o di un servizio territoriale, in modo da garantire il buon andamento di tutte le attività e la completa attuazione dei piani personalizzati di assistenza.

Entrambe le figure sono contemplate dalla normativa di autorizzazione e accreditamento strutture del sistema sociale integrato della Regione Toscana.

Presso la sede dell’agenzia formativa Aforisma, in Via Topazio 5/a, Martedì 21 Ottobre alle ore 16 si terrà un Open day di presentazione dei due corsi.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.aforismatoscana.net , chiamare il numero 0564/ 468536, scrivere una mail a dinatali@aforismatoscana.net, oppure recarsi direttamente presso la sede in Via Topazio 5/a a Grosseto, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.