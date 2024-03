Nuovi cestini e cestini danneggiati, il Comune ne sostituisce 30

Grosseto: È iniziato, su impulso dell'ufficio Ambiente del Comune di Grosseto, l'intervento di posizionamento in città di nuovi cestini (dove necessari e richiesti), oltre che la sostituzione e sistemazione dei cestini pubblici vandalizzati. Un progetto importante, a cura dell'Amministrazione Vivarelli Colonna, finalizzato non solo al miglioramento della qualità della vita cittadina, ma anche alla conservazione del decoro e dell'ambiente urbano.







Nei scorsi giorni è iniziata l'installazione di 30 nuovi cestini in varie aree del capoluogo, tra cui via Portogallo, piazza Nassiriya, via Senese, via Lago di Varano, viale Fossombroni, via dei Lavatoi, viale della Repubblica e viale Einaudi. Il processo di sostituzione andrà avanti nelle prossime settimane.

Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore all'Ambiente Erika Vanelli esprimono soddisfazione: “Siamo felici di dare risposta alle richieste dei nostri cittadini – affermano –. Si tratta di un'iniziativa che va a migliorare l'aspetto estetico delle strade e che lancia un messaggio di cura degli spazi pubblici contro il menefreghismo e il moltiplicarsi di atti vandalici. I lavori sono appena iniziati e continueranno nei prossimi giorni, assicurando un ambiente più ordinato, accogliente e vivibile”.