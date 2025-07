Nuovi arrivi in casa Grosseto calcio: il difensore Brenna e il centrocampista Bellini

Grosseto: Nuovi arrivi in casa Grosseto calcio.

La società ha ufficializzato l'acquisto di Duccio Brenna. Classe ’98, ex capitano del Livorno, difensore centrale roccioso e uomo squadra, sposa la causa del Grifone con grinta e determinazione. Oltre 200 presenze in Serie D e 30 in Serie C, Brenna arriva a Grosseto dopo una carriera spesa tra San Donato Tavarnelle e Livorno, due piazze importanti del calcio toscano. Ha già vinto due campionati con Mister Indiani: una garanzia di solidità ed esperienza per la retroguardia biancorossa. Un leader silenzioso, uno che parla con i fatti. E ora pronto a farlo sotto la curva dello Zecchini.

Arriva a Grosseto anche Filippo Bellini. Motorino del centrocampo, classe 1998, si lega al Grifone fino al 2027. Uno dei centrocampisti più brillanti dello scorso campionato, protagonista assoluto della stagione del Livorno con mister Indiani in panchina. Con alle spalle 65 presenze in Serie C e 140 in Serie D con le maglie di Modena, Carpi, Fermana e Vis Pesaro, porta a Grosseto qualità, corsa e visione di gioco. Grinta, esperienza e mentalità vincente: benvenuto nella famiglia biancorossa.