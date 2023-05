Nuovi allenatori per Pallavolo Grosseto

Grosseto: New entry nel reparto allenatori di Pallavolo Grosseto. Arriva da Siena Elisabetta Alberti classe 93. Elisabetta dopo una breve trattativa ha deciso di unirsi al progetto sportivo del settore giovanile di Pallavolo Grosseto.

Elisabetta inizia a giocare a Pallavolo nel 2003 a Monteroni d’Arbia (SI) come palleggiatore approdando fino alla prima squadra in Serie D dal 2009 al 2013. Nel 2014 si trasferisce alla Libertas Pietriccio dove gioca in prima divisione e nella quale rimane fino alla Stagione 2019/2020 raggiungendo in diverse occasioni i play off promozione. Nel 2015 consegue il brevetto di allenatore di I° grado federale e si trasferisce nella Società Cus Siena, raggiungendo anche un titolo territoriale under 13 ed una promozione in seconda divisione con un gruppo under 16. Nel 2020 si specializza conseguendo il brevetto di II° grado e III° livello giovanile lavorando presso la Società Emma Villas Aubay Siena come aiuto allenatore e scoutman in serie A2. Prosegue poi con la stessa Società con la serie C maschile da secondo allenatore, arrivando per due stagioni consecutive alla finale playoff per la promozione in serie B. Nel 2021/2022 e 2023 allena anche presso “La Bulletta”di Castelnuovo Beradenga nel Campionato di serie C femminile.

D. Elisabetta come è nata l’idea di venire a Grosseto? «È stato un anno complicato ma anche pieno di soddisfazioni ed ho sentito l’esigenza di mettermi alla prova in un progetto lontano da casa, fuori dalla mia confort zone. Tra tante Società ho scelto la Pallavolo Grosseto per la realtà sportiva che ho sempre seguito e per i legami personali che ho costruito negli anni proprio in Città».

D. Cosa ti aspetti da questa nuova esperienza? «Sicuramente mi aspetto un esperienza costruttiva, una nuova avventura che arricchirà il mio bagaglio. Pronta a mettere a disposizione delle mie nuove atlete e della Società tutta un metodo di lavoro “straniero” che spero possa portare armonia, buon umore e risultati».

D. Cosa ti ha convinto a sposare il progetto della Pallavolo Grosseto? «Domanda difficile. Ho sempre avuto ottime sensazioni guardando la vostra Società. Ho spesso trovato nei giocatori una grinta particolare e delle attitudini sportive molto diverse rispetto alle “atlete di Città”. Quando ho parlato con il Presidente ho avuto subito l’impressione di “sposare” un qualcosa di solido e ben strutturato».

Elisabetta si occuperà del settore giovanile under, progetti scuola e sociale e sarà anche il secondo allenatore della nostra Serie D. La Società dà il benvenuto ad Elisabetta augurandogli un buon lavoro.





Altra New entry nel reparto allenatori di Pallavolo Grosseto. Arriva da Livorno, Antonio Castellano classe 99. Antonio ha deciso di unirsi al progetto sportivo di Pallavolo Grosseto, sarà il nuovo allenatore del team di Under 18 e sarà anche il secondo allenatore della Serie B/2.

Antonio inizia ad allenare a 17 anni a Livorno gruppi di squadre giovanili maschili e femminili come aiuto allenatore, a 18 anni ha avuto la sua prima u16 nel MvTomei Livorno con l’allievo allenatore, l’anno seguente consegue il primo grado e ha allenato u17 e u19 femminili ( rispettivamente terza e seconda nel territorio) e nello stesso tempo ha allenato in serie B2 come secondo allenatore nel Volley Cecina con Roberto Lavorenti e Luca Poggetti. L’anno dopo ha conseguito il secondo grado e ha avuto l’occasione di poter allenare la Serie D nel MvTomei con una squadra molto giovane insieme all’U18 e u16. Nella stagione appena terminata, oltre ad essenersi laureato a Luglio in giurisprudenza, è stato il primo allenatore della serie D del Volley Livorno e u18 femminile life project, con vittoria del Titolo territoriale e quinta posizione nel Campionato Regionale, oltre che primo allenatore in u13 femminile nel Mv Tomei.

D. Antonio come è nata l' idea di venire a Grosseto? «L’idea è nata perché ho avuto la possibilità di conoscere Rossano Rossi, primo allenatore della serie B2 della Pallavolo Grosseto, con il quale sono entrato fin da subito in ottima sintonia. Mi ha chiesto di andare a lavorare insieme a lui, per costruire una base solida e competitiva a Grosseto, e ho deciso di accettare questa sfida».

D. Cosa ti aspetti da questa nuova esperienza? «Mi aspetto una gran voglia di dedicarsi al duro lavoro della palestra da parte di tutti quelli che saranno i miei gruppi squadra».

D. Cosa ti ha convinto a sposare il progetto della Pallavolo Grosseto? «Ho deciso di sposare questo progetto perché ritengo la Pallavolo Grosseto una realtà in crescita e voglio dire la mia contribuendo al forte entusiasmo che emana questa Città».

La Società dà il benvenuto ad Antonio e gli augura un buon lavoro.