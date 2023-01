Nuovi acquisti per l'U.S.Grosseto: ecco Diambo e Moscatelli

Grosseto: Presentazione ufficiale per i nuovi arrivi nell'U.S. Grosseto 1912, i calciatori Amadou Diambo e Riccardo Moscatelli.

A fare gli onori di casa all'Hotel Granduca, come sempre, il direttore generale Filippo Vetrini.

«Oggi presentiamo gli ultimi due tesserati - ha detto Vetrini -, Moscatelli che viene da un'esperienza importante nella primavera del Genova, e Diambo che vanta 20 presenze in Serie C, nel Pescara. Sono due ragazzi di età diversa e con esperienze diverse, ma che possono dare un grande apporto alla squadra».





«E' un'esperienza importante, che volevo fare sin dall'inizio di questo campionato. A Grosseto - ha commentato Riccardo Moscatelli - ho trovato un bel gruppo, tutta la squadra mi sta aiutando, mi trovo molto bene. Certo il passaggio dal settore giovanile ad una squadra "di grandi" è grosso, la differenza è tanta, ma ce la metterò tutta per maturare. Sono un giocatore duttile, posso giocare come terzino destro e sinistro ma anche esterno destro e sinistro; preferisco la fase offensiva, anche se in questi ultimi anni sono migliorato anche in quella difensiva. L'esordio nel Grosseto è per me importante, ho trovato una società che ha dei valori, sono molto contento di essere qua».

«Sono felice di essere approdato nel Grosseto - ha detto Amadou Diambo - e sono a disposizione del Mister, pronto a giocare. Non ho preferenze, sono un centrocampista e posso giocare difensivo e offensivo; sulla formazione decide il mister ed accetterò le sue decisioni. La squadra ha un grande pubblico, che la segue e la incita, ed è bello avere sempre il sostegno dei tifosi; cercherò di non deluderli».