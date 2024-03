Ambiente Nuove tariffe per i posti barca, e nuovi posti per Monte Argentario 13 marzo 2024

Orbetello: Sono state approvate in giunta le nuove tariffe per i posti barca a canone agevolato per i residenti per i canali di Santa Liberata e Talamone.

«Mentre per Talamone nulla è cambiato - spiega il Consigliere con delega al demanio Ivan Poccia - benché ci saranno novità su nuovi servizi, per Santa Liberata sono stati deliberati aumenti per circa il 15%. Tali aumenti sono giustificati dal fatto che il comune acquisterà due nuovi moduli galleggianti da installare al termine del canale, di cui uno verrà installato quest’anno e l’altro dopo l’approvazione del piano operativo. La vera novità, riguarda l’introduzione di 10 posti barca per i residenti di Monte Argentario, vincolati all’acquisto del primo modulo galleggiante. Sono contento finalmente di aver accolto nuovamente gli amici di Monte Argentario. E’ un primo passo che sancisce, semmai ce ne fosse bisogno, gli ottimi rapporti con il comune di Monte Argentario con cui stiamo intavolando per il futuro altri progetti visto che i nostri territori sono profondamente interconnessi. A breve uscirà il bando biennale per l’assegnazione dei posti». Seguici



