Nuove sfide all’orizzonte per il Comune di Sarteano

Il Comune di Sarteano presenta un nuovo Assessore: Alessandro Maccari, con deleghe allo “Sviluppo socio culturale, innovazione e rigenerazione” e alla “Cultura della memoria e cerimoniale”

Sarteano: Alessandro Maccari, 40 anni, insegnante, con dottorato di ricerca in Archeologia, entra in Giunta a Sarteano in quota PD. Le deleghe affidategli dal Sindaco Francesco Landi e concertate con gli altri Assessori sono due: “Sviluppo socio culturale, innovazione e rigenerazione”, “Cultura della memoria e cerimoniale”. Un innesto, voluto a metà del mandato elettorale, e finalizzato a gestire le sfide lanciate durante l’assemblea pubblica dello scorso fine maggio quando è stata annunciata la volontà da parte del Comune di acquisire un immobile finalizzato a progetti sociali e dedicati ai giovani, la progettazione dell’ampliamento dell’area sportiva, un lavoro di confronto e rilancio di Piazza XXIV Giugno e del centro storico sarteanese e la realizzazione dei lavori al Parco Archeologico delle Pianacce, propedeutici alla creazione del percorso intercomunale delle “Via delle Acque”, che legherà le eccellenze etrusche e romane dei dieci comuni della Valdichiana Senese.

“Ho accettato con grande emozione la proposta del Sindaco di entrare a far parte di una squadra amministrativa tanto dinamica e affiatata - è il commento del neo Assessore Alessandro Maccari, già consigliere comunale dal 2007 al 2012 - Cercherò di mettere a servizio della comunità di Sarteano il mio impegno e l'esperienza maturata nell'ambito scolastico per continuare a perseguire l'obiettivo di fare del nostro splendido borgo un ambiente vivace e accogliente per i cittadini, per le seconde case e per il turisti alla ricerca di un'esperienza culturale autentica e immersiva. La valorizzazione della nostra storia, dell'arte, dell'enogastronomia e la tutela del territorio saranno le tematiche attorno alle quali lavoreremo per lo sviluppo sociale ed economico di una cittadina sempre più vivace e inclusiva”.

“Idee nuove ed energie fresche in Giunta per aiutare a gestire una fase amministrativa molto complessa e impegnativa e i progetti lanciati negli ultimi mesi che andranno di certo oltre la fine del mandato elettorale in corso - questo il commento del Sindaco Francesco Landi - Oltre ai tanti progetti in ballo e già contemplati nel programma elettorale, il Comune si è trovato a gestire una linea di finanziamenti non prevista, quella delle Aree Interne, che abbiamo accolto con favore intercettando ben cinque bandi su scuole e cultura per un totale di oltre 3 milioni di euro da tradurre in realtà nei prossimi anni. Alessandro è la figura giusta per dare una mano adesso e per accelerare il lavoro su una questione che per Sarteano è cruciale e molto sentita dalla comunità: la salvaguardia e lo sviluppo della socialità con investimenti sulla cultura e sul rilancio di Piazza XXIV Giugno e del centro storico”.

Alessandro Maccari andrà ad affiancare Flavia Rossi (Vicesindaco con deleghe al Turismo, Cultura, Commercio e Attività Produttive, Associazionismo e Giostra del Saracino), Lucia Mancini (Istruzione, Politiche giovanili, Sport e Pari opportunità), Paolo Bucelli (Ambiente, Efficientemente energetico e transizione ecologica, Decoro urbano, Viabilità e Società partecipate e Francesco Landi (Sindaco con deleghe a Bilancio e personale, Opere Pubbliche, Urbanistica ed Edilizia Privata, Sociale, Polizia Municipale e Comunicazione Istituzionale).

Questi i recapiti per contattarlo: 339 6636075 - a.maccari@comune.sarteano.si.it