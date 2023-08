“Nuove sfide”: a Capalbio arrivano Riva, Boncompagni e Mauri

Il salotto letterario si terrà sabato 12 agosto, alle ore 19, alla Terrazza Il Frantoio



Capalbio: Tutto pronto per il nuovo appuntamento con il salotto letterario. Sabato 12 agosto, alle ore 19, alla Terrazza Il Frantoio si terrà “Nuove sfide” con la presentazione dei libri “Il più crudele dei mesi” di Gigi Riva, “La terra vista da qui” di Paola Boncompagni e “La nuova terra” di Sebastiano Mauri. L’incontro sarà moderato dalla scrittrice Emmanuelle De Villepin e Carlo Alberto Pratesi, professore ordinario di Economia e gestione delle imprese al Dipartimento di studi aziendali dell’Università Roma Tre e consulente del Wwf Italia.