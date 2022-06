annuncio Attualità Nuove panchine e tavoli d’arredo per Braccagni 22 giugno 2022

22 giugno 2022 126

126

Redazione Grosseto: Stamani, con un sopralluogo dell’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Ginanneschi nella frazione di Braccagni, il Comune ha provveduto alla sostituzione e all’installazione di nuove panchine e tavoli d’arredo all’interno dei parchi e delle strade dell'area. Una riqualificazione della zona che era necessaria per migliorare la qualità delle strutture pubbliche.



“Grazie al sopralluogo di oggi, al quale era presente anche la consigliera comunale Erica Vanelli, abbiamo continuato a dimostrare attenzione concreta alle frazioni del comune, dando una celere risposta alle richieste della cittadinanza – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Ginanneschi -. La nostra amministrazione prosegue nell'impegno alla riqualificazione di tutti contesti pubblici del Comune, dal centro storico di Grosseto a tutte le sue frazioni, per essere certi di poter offrire ai cittadini il miglior servizio possibile”.

