Nuove installazioni per i bambini a Scalo e a Pescia Fiorentina

Redazione Sono terminate le operazioni di manutenzione e di installazione delle nuove attrezzature per i bambini

Capalbio: Sono terminate le operazioni di manutenzione e di installazione delle nuove attrezzature per l’area bambini di Pescia Fiorentina e per la piazza di Capalbio Scalo. “Riqualificare i nostri spazi e valorizzare i beni comuni – dichiara l’assessore con delega ai Lavori pubblici del Comune di Capalbio – è una priorità per la nostra amministrazione. Nelle prossime settimane, infatti, si procederà allo studio del progetto per la riqualificazione del verde dell’area di Capalbio Scalo”. Proprio in questi giorni, dunque, nuovi scivoli ed altalene saranno a disposizione dei bambini e delle loro famiglie. “Riqualificare gli spazi dedicati alla socialità e al divertimento dei più piccoli – commenta il sindaco di Capalbio – è un atto doveroso. L’obiettivo, ovviamente, è quello di proseguire su questa via, valorizzando sempre di più un territorio meraviglioso come quello capalbiese”.



