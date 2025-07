Attualità Nuove attrazioni per bambini a Pratoranieri e al Parco Centrale: approvata la delibera per l’installazione di giostre e giochi. Ecco dove 2 luglio 2025

Follonica: La Giunta comunale di Follonica ha approvato una delibera che introduce nuove attrazioni dello spettacolo viaggiante riservate ai più piccoli, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta di svago per bambini e famiglie sia nella zona di Pratoranieri sia nel Parco Centrale della città. Nel dettaglio, la delibera prevede l’installazione di tre attrazioni per bambini nell’area verde di Pratoranieri, nel tratto finale di via Isola d’Elba, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 ottobre. Contestualmente, è stato deciso di destinare un’area all’interno del Parco Centrale – zona Skate Park - all’installazione di una media attrazione per il periodo invernale, dal 16 ottobre al 14 marzo. “L’iniziativa, che avrà carattere sperimentale, punta ad arricchire l’offerta ricreativa della città per i residenti, favorendo anche la presenza di famiglie e turisti durante tutto l’arco dell’anno e contribuendo alla vivacità di due importanti aree urbane”, dice il sindaco Matteo Buoncristiani. "Con questa delibera mettiamo al centro il benessere dei più piccoli e la vivibilità degli spazi pubblici – ha dichiarato il vicesindaco e assessore alle Attività Produttive Danilo Baietti –. Ringrazio sentitamente l’ex assessore Stefano Boscaglia, che ha avviato il lavoro nei mesi scorsi con grande attenzione, e il consigliere comunale Marco Grassini, per il prezioso contributo in termini di idee e collaborazione. Questo intervento rappresenta un primo passo verso una città sempre più attenta alle esigenze delle famiglie, con servizi diffusi e accessibili per il tempo libero". L’installazione delle attrazioni sarà gestita secondo quanto previsto dal Regolamento comunale sullo spettacolo viaggiante e avrà un impatto positivo sia in termini di animazione urbana che di attrattività turistica. L’Amministrazione ha chiarito che, al termine della fase sperimentale, sarà effettuata un'analisi per valutare la conferma strutturale di queste installazioni nelle annuali delibere di concessione delle aree pubbliche.

