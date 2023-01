Nuove assunzioni in Comune: indetto concorso per tre agenti della Municipale

Per presentare la domanda c'è tempo fino al prossimo 27 febbraio alle 18. Il concorso è articolato in una prova di idoneità ginnico-sportiva, una prova scritta, e in una prova orale



Follonica: Il Comune ha indetto un bando di concorso per l'assunzione di tre agenti di polizia municipale a tempo indeterminato. Si tratta di una novità importante, proprio perché da quella graduatoria si attingerà in futuro anche per le nuove assunzioni a tempo determinato. Il bando è stato pubblicato sull'Albo pretorio del Comune e per presentare la domanda c'è tempo fino al prossimo 27 febbraio alle 18.

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente in forma telematica attraverso il seguente link: https://comunefollonica.concorsismart.it/. Il sistema informatico inoltrerà una mail di conferma dell’avvenuto invio della domanda. Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali il Comune di Follonica non si assume alcuna responsabilità. Il concorso è articolato in una prova di idoneità ginnico-sportiva, una prova scritta, e in una prova orale.

Per la partecipazione è necessario effettuare, pena esclusione, entro il termine di scadenza, il pagamento di 10 euro come tassa di concorso, con le modalità che saranno indicate in sede di compilazione della domanda nell’apposita piattaforma.

«Con queste tre nuove assunzioni – commenta il sindaco di Follonica Andrea Benini – continuiamo ad investire sulla nostra polizia municipale . Con gli uffici comunali abbiamo lavorato per incrementare il numero di dipendenti e in modo particolare sui tempi indeterminati. Sono ben consapevole delle difficoltà che devono fronteggiare ogni giorno i nostri vigili, per questo non manco mai di ringraziarli per il lavoro che svolgono, sopperendo spesso anche a problemi strutturali. Con le nuove assunzioni – conclude Benini – si consolida il lavoro della municipale. Un risultato importante, che permetterà di avere una presenza più capillare di agenti in tutta la città».