Nuova segretaria e nuovo responsabile organizzazione di FGCI Toscana

Elisa De Felice e Francesco Mancantelli sono rispettivamente la nuova Segretaria e il nuovo Responsabile Organizzazione Fgci Toscana



Firenze: Anche in piena estate non si ferma l’attività della Federazione Giovanile Comunista della Toscana, che nei giorni scorsi ha ristrutturato ufficialmente la propria organizzazione. Nuova Segretaria regionale è stata eletta Elisa De Felice, 24 anni, laureata in Scienze dell’educazione ed educatrice presso la Fondazione Caritas, in un centro diurno per minori. Affidata invece a Francesco Mancantelli, studente di 25 anni in Scienze umanistiche per la comunicazione, la responsabilità dell’organizzazione regionale della Federazione. Ai nuovi eletti la Segreteria regionale del Partito Comunista Italiano esprime le più vive congratulazioni, augurando loro buon lavoro con la certezza che sapranno operare con il massimo impulso per il rafforzamento della FGCI regionale.