Nuova sede per l'Ufficio Permessi ZTL e Invalidi

Grosseto: A partire da mercoledì 19 aprile lo Sportello dell'Ufficio Permessi ZTL e Invalidi, attualmente sito presso il comando di Polizia Municipale in via Zanardelli, sarà trasferito presso gli uffici di Sistema, la società in house del Comune, in via Monterosa 12.

Il nuovo orario di apertura al pubblico sarà dalle 9:30 alle 17:00 dal lunedì al venerdì. Per ricevere informazioni é possibile inviare una mail all’indirizzo permessi@sistemagrosseto.com oppure chiamare il numero 0564 488520.