Nuova scuola primaria in via Monte Bianco: completato il 65% dei lavori

Grosseto: Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori per la realizzazione della nuova scuola primaria di via Monte Bianco. Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi e altri esponenti dell’Amministrazione comunale hanno effettuato un sopralluogo al cantiere per fare il punto sull’avanzamento degli interventi.

A oggi, l’opera ha raggiunto il 65% di completamento. La struttura principale è stata ultimata e si è entrati nella fase dell’installazione degli impianti. Il progetto prevede la costruzione di un edificio moderno, sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico, in linea con i più alti standard richiesti per l’edilizia scolastica contemporanea.

Il nuovo plesso, che sostituirà quello attuale, sarà finanziato con fondi del Pnrr e in parte dall’Amministrazione per un totale di 10 milioni e 970mila euro.

“Quello di via Monte Bianco è uno dei progetti più rilevanti per il futuro della nostra città – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi –. La scuola non è solo un edificio, ma un investimento concreto sul benessere delle nuove generazioni. La coesistenza tra attività didattiche e lavori è stata possibile grazie alla sinergia tra uffici, progettisti, impresa e personale scolastico. Un ringraziamento va anche a famiglie, bambini e insegnanti per la disponibilità e la pazienza dimostrata. Siamo soddisfatti dei tempi e della qualità dell’intervento – concludono sindaco e assessore – oggi raccogliamo i frutti di un lavoro di squadra portato avanti con responsabilità e impegno”.

“Questa nuova scuola rappresenta un tassello fondamentale per il rafforzamento dell’offerta educativa nel nostro territorio – aggiunge l’assessore all’Istruzione Angela Amante –. Garantire ambienti di apprendimento sicuri, accessibili e all’avanguardia significa investire nella crescita dei nostri ragazzi e nel loro diritto a un’istruzione di qualità. Il cantiere in corso non è solo simbolo di un’opera pubblica, ma anche di un impegno preciso verso la comunità scolastica e il futuro dei nostri bambini”.