Nuova pediatra nelle Colline Metallifere, vedi le modalità per sceglierla

Redazione Colline Metallifere: Prenderà servizio dal 1 ottobre la dottoressa Giulia Boddi, pediatra di libera scelta che opererà nell'ambito delle Colline Metallifere, con ambulatorio a Follonica e Massa Marittima. Per scegliere la dottoressa Boddi, gli assistiti hanno a disposizione le seguenti modalità: Online - su https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line (consulta la “Guida al servizio di scelta medico online”), se in possesso di codice Spid o codice pin della tessera sanitaria; - su https://www.regione.toscana.it/-/toscana-salute; - compilando il modulo online presente nella pagina https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra; - Tramite l'App Toscana Salute di Regione Toscana; Per telefono - al numero 0564/483777, dal lunedì al venerdì, 9-13.30, martedì e giovedì anche 14 -15; Sul sito della Asl Toscana sud est, alla pagina https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/orari-ambulatori-medici-e-pediatri-di-famiglia è possibile conoscere gli orari e l'indirizzo degli ambulatori dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.

