Nuova normativa per le società sportive: ecco cosa cambia dal 1 luglio

Grosseto: Dal 1 luglio 2023 entrerà in vigore la nuova normativa nazionale che rivoluziona il mondo delle associazioni sportive e sportive dilettantistiche e il lavoro sportivo. Tante le novità per associazioni e società sportive. Ad essere normata la gestione delle attività dei volontari, tra cui la corresponsione di premi e compensi occasionali, nonché di indennità di trasferta e rimborsi spese.

Vengono anche definite le modalità di svolgimento dell’attività di lavoro sportivo sotto forma di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e anche nella forma di collaborazioni coordinate. «Si tratta di una modifica normativa rilevante, che inciderà sull’operatività delle associazioni e società sportive dilettantistiche – afferma Andrea Biondi direttore provinciale di Confesercenti -. Una riforma ancora in via di completamento, che entrerà in vigore il primo luglio, ma con i lavori sono ancora in corso». È infatti all’esame della Camera la proposta di decreto legislativo, che apporterà ulteriori modifiche. Confesercenti Grosseto si offre di assistere e guidare le asd e ssd operanti sul territorio aiutandole a districarsi nelle nuove normative senza rischiare di fare errori, accompagnandole in questo percorso di mutazione occupandosi delle modifiche necessarie a seguito dell’entrata a pieno regime della nuova normativa nazionale.

Per info contattaci: Centralino: 0564 438811 (sede di Grosseto) info@confesercenti.gr.it