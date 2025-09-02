Meteo come sarà il tempo domenica 7 settembre in Toscana e provincia di Grosseto
Nuova immagine e maggiore presenza sul web per la Mal - Sarti di Maremma
L’azienda di Castel del Piano, attiva dagli anni Settanta, ha presentato di recente il restyling della propria immagine. Gli auguri di buon lavoro da Cna Grosseto
Castel del Piano: Sono capi che parlano della Maremma e dell’Amiata quelli realizzati, dagli anni Settanta, dall’azienda Mal – Sarti di Maremma di Castel del Piano che, di recente, ha deciso di avviare un lavoro di revisione dell’immagine e di comunicazione online che ha presentato, la settimana scorsa, durante un evento nella sede storica di via Della Croce 5/a.
Fondata nel 1970 da Liliana e Mario Monaci, da cui il primo nome “Mal”, le redini della sartoria sono passate, a fine anni Ottanta nelle mani di Monica, la figlia, e del marito Sandro Agostini. Un’attività che negli anni ha affrontato cambiamenti e anche momenti di difficoltà, ma che continua ad offrire un prodotto di alta sartoria artigianale, molto apprezzato da chi cerca, nei capi che indossa, ricercatezza e cura.
“Abbiamo deciso di intraprendere questo percorso di revisione dell’immagine e di maggiore cura della comunicazione sul web – spiegano i titolari – per essere al passo con i tempi e per uniformare il nostro marchio che, negli anni, aveva subito varie modifiche ed evoluzioni. Con il lavoro fatto su Mal – Sarti di Maremma, abbiamo voluto mettere al centro la tradizione, riprendendo la sigla scelta dai fondatori – e la nostra caratteristica principale ovvero la creazione sartoriale di capi di abbigliamento ispirati alla tradizione”.
(Nella foto di gruppo la famiglia Monaci - Agostini)
Da una produzione specializzata nelle giacche in pelle, negli anni Settanta, la Mal – Sarti di Maremma si è fatta conoscere, oggi, per capi di abbigliamento in tessuto. “Che vendiamo – aggiungono i titolari – al consumatore finale, spesso anche grazie alla nostra partecipazione a molte fiere in tutta Italia. Abbiamo voluto avviare un lavoro per affermare il nostro prodotto anche sul web e attivare un ecommerce sul nostro sito www.sartidimaremma.it, anche su spinta dei nostri figli Viola e Simone che partecipano alla vita dell’azienda, che è a conduzione familiare”.
L’evento della settimana scorsa, che ha portato nella sede di Castel del Piano, decine di amici e clienti, è servito, quindi, anche per “mostrare” la nuova immagine: “Abbiamo lavorato con cura al logo, alla creazione di una serie di immagini dei nostri prodotti in contesti che parlano del territorio, come la campagna della Val d’Orcia o delle colline Metallifere. Con la scelta di mantenere sempre le sigle e le cifre che fanno parte, ormai, della nostra storia aziendale e famigliare: quindi la esse di sartoria, ma anche di Sandro, la emme, di Maremma e Monica”.
“Facciamo i nostri migliori auguri alla Mal – Sarti di Maremma – dice Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto –; l’azienda è una nostra storica associata amiatina, apprezzata per i suoi prodotti di sartoria di grande qualità. Da sottolineare anche il fatto che, per questo lavoro di revisione, restyling e rafforzamento della presenza sul web, abbia deciso rivolgersi a un’altra nostra azienda associata, la Innesto Lab: un esempio importante di come si possa fare rete, sul territorio, per valorizzare le eccellenze presente ed essere più attrattivi in un mercato sempre più competitivo”.