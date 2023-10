Nuova Grosseto Barbanella: è Lorenzo Ferrigato il nuovo il tecnico

Grosseto: Lorenzo Ferrigato è il nuovo tecnico della prima squadra della Nuova Grosseto Barbanella. Per il 42enne allenatore arriva l’occasione per mettersi in mostra con un incarico di rilievo, alla guida della compagine grossetana impegnata nel campionato di seconda categoria.

Ferrigato è reduce dall’esperienza vissuta da tecnico dell’Orbetello, mentre da giocatore, oltre ad aver indossato la casacca dei lagunari, ha vestito le maglie di Fonteblanda, Manciano, San Donato. Il tecnico dirigerà il suo primo allenamento nella giornata di mercoledì prossimo. Ferrigato sostituisce il dimissionario Alessandro Romagnoli che ha deciso di abbandonare l’incarico dopo appena tre giornate di campionato. La Nuova Grosseto Barbanella augura buon lavoro a Lorenzo Ferrigato, auspicando una lunga collaborazione ricca di soddisfazioni e successi sportivi.