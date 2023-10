Nuova gestione per la ludoteca di Orbetello

Orbetello: Dal 1 Ottobre la ludoteca di Orbetello ha attraversato un emozionante cambiamento di gestione. “ La tana delle scimmie” ha passato il testimone a "I segreti del bosco", un nuovo capitolo che vedrà Irene Zauli e Claudia Mataloni al timone, pronte ad offrire ai residenti di Orbetello e ai loro piccoli una straordinaria esperienza.



Queste due giovani ragazze hanno abbracciato con entusiasmo questa nuova avventura, portando con sé una passione travolgente per l'educazione e il benessere dei bambini. Irene e Claudia sono determinate a custodire "I segreti del bosco" con amore e attenzione, garantendo un ambiente sicuro e stimolante per tutti i giovani partecipanti.

Le opportunità offerte da "I segreti del bosco" sono varie e coinvolgenti. La ludoteca sarà aperta dal lunedì al sabato, offrendo un rifugio accogliente per i piccoli esploratori. Inoltre, la struttura metterà a disposizione una sala per feste, dove compleanni ed eventi speciali potranno essere festeggiati in modo memorabile su prenotazione.

Ma "I segreti del bosco" non si ferma qui. Irene e Claudia offriranno anche un servizio di doposcuola e aiuto nei compiti, indirizzando le esigenze degli studenti delle scuole primarie, secondarie e superiori. Questo impegno nella formazione e nell'assistenza scolastica dimostra l'attenzione delle gestori nei confronti della crescita e dello sviluppo di ogni bambino.

Con il loro entusiasmo e dedizione, Irene Zauli e Claudia Mataloni sono pronte a far brillare "I segreti del bosco" come un punto di riferimento nella comunità di Orbetello.