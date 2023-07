Nuova convenzione con associazioni coordinamento provinciale di Protezione civile

Incontro in Provincia con i referenti delle associazioni martedì 11 luglio, alle 17 e 30, nella sala Pegaso



Grosseto: Martedì 11 luglio, alle 17 e 30, nella sala Pegaso di Palazzo Aldobrandeschi, sarà presentata alle associazioni di volontariato del coordinamento provinciale di Protezione civile la nuova convenzione, di durata annuale, che regola e coordina le attività di volontariato, ordinarie e in emergenza, su tutto il territorio provinciale. Inizierà da qui il percorso che porterà alla firma della convenzione da parte delle singole associazioni, in modo da renderla operativa a partire dai primi di agosto.

“La nuova convenzione oltre a contemplare tutte le attività già previste dalla precedente – spiega Valentino Bisconti, consigliere provinciale con delega ai rapporti col Volontariato e Protezione Civile - pone l’accento, in particolare, sul monitoraggio del territorio, coordinando l’intervento delle associazioni di volontariato in ordinario e in emergenza, a supporto dei reperibili della Provincia, nelle zone a rischio idrogeologico e idraulico. Un aiuto indispensabile, quello delle associazioni di volontariato, per garantire il presidio fisico dei luoghi che durante gli eventi atmosferici, presentano maggiori criticità e potenziali pericoli. In provincia di Grosseto questi luoghi sono numerosi, come il sottopasso di Alberese -Rispescia, solo per fare qualche esempio, che si riempie d’acqua in caso di piogge consistenti, o Chessa e le Sante Marie, soggette alle esondazioni del fiume Ombrone. Il personale tecnico della Provincia e le altre forze istituzionali non riuscirebbero a coprire tutte le emergenze senza l’intervento delle associazioni di volontariato. I volontari attraverso il coordinamento possono essere impiegati a supporto del personale preposto, come ad esempio nel taglio degli alberi pericolanti in caso di forti raffiche di vento, o nello svuotamento dei sottopassi con le idrovore, e in altre svariate attività, in collaborazione con le istituzioni.”

“È evidente l’importanza del coordinamento di tutte le associazioni di volontariato di protezione civile operanti sul territorio - prosegue Valentino Bisconti –un compito che la legge riconosce alle Province e che consente di rispondere alle calamità naturali nel modo più efficace possibile, senza lo spreco di energie e impiegando al meglio le diverse professionalità e competenze, di cui sono espressione le varie componenti del coordinamento provinciale. Ringraziamo pertanto tutte le associazioni e tutti i volontari che mettono a disposizione il loro tempo per garantire la sicurezza dei cittadini.”

Le organizzazioni che fanno parte del coordinamento provinciale di Protezione civile della provincia di Grosseto sono 25: A.N.P.S. associazione nazionale Polizia di Stato – sezione di Grosseto; A.R.I. associazione radioamatori Italia - sezione Grosseto; associazione radio Follonica 27 CB/OM; associazioni Radio Operatori CB Grifone di Grosseto; il corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Sast stazione Amiata Grosseto; Circolo Nautico Calaviolina di Follonica; CISOM sezione Grosseto; CRI Croce Rossa Italiana comitato provinciale di Grosseto; CRI sezione di Follonica; CRI Costa d’Argento; CRI sezione di Scarlino; il Gruppo comunale Sorano; la Racchetta, sezione Alta Maremma; Fraternità Misericordia di Arcidosso; Confraternita di Misericordia Simone Crociani di Albinia; Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Grosseto; Misericordia di Manciano; P.A. Sassofortino; SNS Società nazionale Salvamento, sezione di Follonica; V.A.B. sezione Amiata; V.A.B. sezione Castiglione della Pescaia; V.A.B. Colline Metallifere Monterotondo; V.A.B. sezione Follonica; V.A.B. sezione Gavorrano; V.A.B. sezione Grosseto.