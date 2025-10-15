Monte Argentario: La nuova Consulta per la Disabilità del Comune di Monte Argentario si è riunita in questi giorni, alla presenza dell’assessore comunale Paola Pucino.

Si è costituita la neo eletta Consulta per la Disabilità del Comune di Monte Argentario, occasione importante secondo l’assessore alla pubblica istruzione e servizi sociali, Paola Pucino, che ha visto riuniti in presenza rappresentanti del mondo associativo e del volontariato, genitori dei ragazzi, e forze sociali.

Lo scopo dell’incontro è avviare un percorso sul territorio comunale finalizzato a migliorare, nel confronto e nella collaborazione reciproca, l’assistenza e gli aiuti ai ragazzi con disabilità e alle loro famiglie. Il dibattito è stato intenso e articolato, con numerosi interventi. È stato eletto presidente della Consulta Roberto Lacchini.

Come riferito dal Comitato Croce Rossa Italiana della Costa d’Argento, con il presidente Michele Casalini «abbiamo preso parte e partecipato a questo incontro, ringraziando l’assessore Pucino per l’invito. Ora daremo il nostro apporto, supporto e contributo ai lavori e agli incontri di questa Consulta sulla disabilità per Monte Argentario».

La Consulta è formata da rappresentanti di associazioni, volontariato, genitori e realtà sociali. Il presidente eletto è Roberto Lacchini. Il contributo della Croce Rossa Italiana, Costa d’Argento, è espresso dal presidente Michele Casalini.



