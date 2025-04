Numeri vincenti al SuperEnalotto: quali sono i numeri più estratti?

Il SuperEnalotto è uno dei giochi a premi più popolari in Italia, introdotto nel 1997. Si basa sull’estrazione di sei numeri compresi tra 1 e 90. A ogni concorso vengono inoltre estratti un numero Jolly e un numero SuperStar, quest’ultimo facoltativo e associabile alla propria giocata ad un costo aggiuntivo.

Le estrazioni si svolgono quattro volte a settimana, il martedì, giovedì, venerdì e sabato. Uno degli elementi che incuriosiscono maggiormente è l’analisi delle frequenze di estrazione, ovvero quali numeri sono apparsi più spesso nel corso della storia del gioco.

I numeri più estratti

Nel corso degli anni, alcuni numeri sono stati estratti con maggiore frequenza rispetto ad altri. Secondo le statistiche aggiornate a marzo 2025, i numeri più frequentemente estratti nella combinazione vincente del SuperEnalotto sono:

85 : 299 estrazioni, ultima apparizione il 27 marzo 2025.

: 299 estrazioni, ultima apparizione il 27 marzo 2025. 86 : 297 estrazioni, ultima apparizione l'11 febbraio 2025.

: 297 estrazioni, ultima apparizione l'11 febbraio 2025. 6 : 296 estrazioni, ultima apparizione il 25 gennaio 2025.

: 296 estrazioni, ultima apparizione il 25 gennaio 2025. 55 : 291 estrazioni, ultima apparizione l'11 febbraio 2025.

: 291 estrazioni, ultima apparizione l'11 febbraio 2025. 79 : 289 estrazioni, ultima apparizione l'11 febbraio 2025.

: 289 estrazioni, ultima apparizione l'11 febbraio 2025. 77: 289 estrazioni, ultima apparizione il 4 febbraio 2025.

È importante sottolineare che ogni estrazione è indipendente, quindi la frequenza passata di un numero non ne aumenta la probabilità futura. Tuttavia, queste statistiche rappresentano un punto di riferimento per chi osserva il gioco in modo analitico.

Come si gioca e come funziona la verifica vincite

Partecipare al SuperEnalotto è semplice: basta selezionare sei numeri su 90. Si può giocare sia in ricevitoria che online, su piattaforme autorizzate. È possibile aggiungere anche il numero SuperStar, che consente di accedere a premi ulteriori.

Dopo l’estrazione, è fondamentale procedere alla verifica vincite. Questa operazione può essere svolta:

Online , tramite il sito ufficiale del SuperEnalotto sulla pagina della verifica vincite.

, tramite il sulla pagina della verifica vincite. Tramite app dedicate, come SuperEnalotto Verifica Vincite .

dedicate, come . In ricevitoria , presentando lo scontrino della giocata.

, presentando lo scontrino della giocata. Direttamente sull’account online per chi gioca via web, infatti, in questo caso, le eventuali vincite vengono segnalate in automatico.

Il controllo accurato delle vincite è importante anche perché i premi non riscossi entro le scadenze previste decadono.

L’interesse verso i numeri più estratti del SuperEnalotto si accompagna spesso alla curiosità verso le dinamiche del gioco. Tuttavia, la verifica vincite resta la fase più importante: è il momento in cui si confrontano i propri numeri con quelli ufficialmente estratti. È sempre consigliato utilizzare canali ufficiali e affidabili per questo passaggio, in modo da garantire un controllo corretto, sicuro e trasparente.