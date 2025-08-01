Nucleare, Minucci: “Ipocrisia della Regione Toscana. Bene il Governo, serve energia pulita e rispetto per l’agricoltura”

Grosseto: “La decisione della Regione Toscana di votare contro il percorso sul nuovo nucleare sostenibile intrapreso dal Governo è l’ennesima dimostrazione di una sinistra ideologica, miope e ipocrita” - afferma Luca Minucci. Mentre l’Italia, con responsabilità e coraggio, guarda al futuro investendo in tecnologie innovative come i reattori modulari di nuova generazione, la Toscana sceglie di rimanere ancorata a vecchi schemi, dicendo no a una delle poche soluzioni concrete per ridurre il costo dell’energia, tutelare l’ambiente e fermare il consumo incontrollato di suolo agricolo.

Trovo assurdo che si parli di sostenibilità rifiutando l’unica tecnologia in grado di garantire continuità energetica senza emissioni di CO₂, senza devastare il territorio con migliaia di ettari di pannelli o pale. È una posizione che tradisce non solo l’intelligenza, ma anche gli interessi della nostra terra e dei suoi cittadini. Come Fratelli d’Italia, sosteniamo con convinzione la linea del Governo, che vuole riportare l’Italia nel gruppo delle grandi nazioni che investono nella ricerca e nella sicurezza energetica, senza ideologie e con una visione strategica a lungo termine.

Se davvero la Regione avesse a cuore l’agricoltura, il paesaggio e il futuro della Toscana, dovrebbe avere il coraggio di affrontare la realtà: il nucleare di nuova generazione è una sfida che non possiamo permetterci di ignorare", conclude Luca Minucci, presidente provinciale FdI Grosseto



