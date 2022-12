Nubifragio su Castiglione, ultimi aggiornamenti

Castiglione della Pescaia: E' in miglioramento su tutto il territorio comunale di Castiglione della Pescaia la situazione dopo il tremendo nubifragio che si è abbattuto dalla sera scorsa.

Fino all'01:00 della notte è rimasto aperto il servizio di Protezione Civile, a causa degli smottamenti sul reticolo idraulico minore. Per le forti piogge erano infatti esondati tutti i piccoli torrenti e fossati, il Rigo, l'Agnone, il Cortigliano.

Stamani sono state ripulite tutte le strade e ripristinati gran parte dei collegamenti nelle frazioni di Buriano e Vetulonia, le aree maggiormente colpite. Ancora in atto gli interventi nella zona di Vaticino, Baroncio, Rigosecco, Bozzone, Strada della Valle e Strada Scarlino- Buriano.

Stiamo lavorando sulle criticità segnalate - dice la Sindaca Elena Nappi -. La notte scorsa un'abitazione a Vetulonia era rimasta isolata, senza acqua potabile e corrente elettrica. Alcuni cittadini che si trovavano per strada sono stati sorpresi dalla piena e rimasti incastrati nelle proprie auto, ma tutti sono stati tratti in salvo grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco. Fortunatamente non ci sono stati danni a persone, stiamo procedendo alla stima dei danni alle strutture».





Il consiglio, ancora per la giornata odierna, è di evitare i viaggi nelle zone colpite dalla piena se non per casi di estrema necessità, contattando preventivamente il Comando dei Vigili Urbani di Castiglione della Pescaia per avere dettagli sulla effettiva percorribilità dei tratti stradali.