Nubifragi e allagamenti nella zona di Follonica. Intervengono in Pompieri per sottopassi allagati

AGGIORNAMENTO NEWS ore 18:50

Follonica: Proseguono le operazioni di pompaggio dei locali allagati nella città di Follonica. Alle squadre del comando di Grosseto e del distaccamento di Follonica si sono aggiunte, oltre alla squadra di Piombino, anche squadre inviate dai comandi di Pisa e Siena con mezzi fuoristrada e motopompe.





AGGIORNAMENTO NEWS ore 17:25



Follonica: A causa di una bomba di acqua su Follonica, in queste ore di meteo avverso, che ha allagato strade e sottopassaggi, impedendo la normale viabilità interna e rendendo difficoltosa anche l'uscita dalla città, il servizio di Emergenza-urgenza territoriale e 118 della Asl Toscana sud est ha predisposto il Punto di primo soccorso in via Europa in modo da garantire l'assistenza ai casi di maggiore gravità. Avvisato l'elisoccorso Pegaso 2 per eventuali trasferimenti, si é inoltre provveduto a preallertare il Coordinamento regionale per le maxiemergenze. Costante il contatto diretto con le Forze dell'Ordine. Al momento, non sono stati necessari interventi per casi critici.

AGGIORNAMENTO NEWS ore 16:47

Grosseto: Effettuate da parte dei Vigili del Fuoco operazioni di verifica per allagamenti e autovetture eventualmente rimaste sommerse in alcuni sottopassi nella città di Grosseto. "Le verifiche, - dicono fonti ufficiali del Vf - hanno dato esito negativo. Pertanto sono iniziate le operazioni di prosciugamento dei sottopassi a cui stanno partecipando anche le squadre dei volontari di protezione civile. Inoltre è stata inviata una idrovora di grandi portate presso il sottopasso di via Ugo Bassi. Lavorano in supporto alle squadre VF di Grosseto, anche squadre del distaccamento VVF di Piombino.

Follonica: Criticità meteo sulla città di Follonica a causa di intense e copiose precipitazioni temporalesche. Una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Follonica e una della sede centrale di Grosseto e 4 soccorritori acquatici sono in partenza dalla centrale di Grosseto per raggiungere la zona di intervento. Si registrano sottopassi stradali allagati, strade urbane rese non transitabili a casa dell'acqua. Al momento non si registrano feriti.

(foto zona Follonica)