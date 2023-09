Salute Novità per pagamenti servizi Veterinaria/Sicurezza Alimentare e Igiene Pubblica 30 settembre 2023

Dal 1 ottobre 2023 sarà possibile solo attraverso la piattaforma pagoPA Grosseto: L'Azienda Asl Toscana Sud Est informa che dal mese di Ottobre alcune prestazioni del Dipartimento Prevenzione dei servizi di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare e di Igiene e Sanità Pubblica, si potranno pagare solo con le nuove modalità di pagamento su piattaforma online pagoPA, in sostituzione del pagamento con bonifico o bollettino di conto corrente postale, in ottemperanza alle disposizioni di legge sui pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni. Tutte le informazioni su queste modalità e sulle prestazioni interessate sono consultabili nel sito internet aziendale collegandosi al seguente link: https://www.uslsudest.toscana.it/guida-ai-servizi/sanita-pubblica-veterinaria-e-sicurezza-alimentare

