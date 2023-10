Attualità Novità e festeggiamenti per il Luna Park di Grosseto 17 ottobre 2023

17 ottobre 2023 278

278 Stampa

Redazione

Grosseto: Dopo la grandiosa inaugurazione di dieci giorni fa, con il taglio del nastro effettuato dal vice sindaco di Grosseto Bruno Ceccherini, gli organizzatori del Luna Park, Alex e Romolo Jussi, Daniele Berti, Federico e Giovanni De Bianchi annunciano che a fine mese e precisamente domenica 29 ottobre verrà organizzata una giornata particolare che verrà presentata nei prossimi giorni, ma nel frattempo ricordano a tutti che è sempre in vigore la giornata particolare del mercoledì dove molte giostre saranno a disposizione dei bambini a prezzo di 1 euro, mentre altre avranno uno sconto particolare e naturalmente queste agevolazioni saranno in vigore tutti i mercoledì.

Ricordiamo che il Luna Park in questa occasione sarà completamente rinnovato con ampi percorsi all’interno di Piazza Barsanti per visitare tutti i mestieri e con un ampio parcheggio auto. Il Luna Park resterà nella nostra città fino a domenica 26 novembre.

