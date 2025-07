“Notti dell’Archeologia”: a Pitigliano visita alle vie cave e degustazione di prodotti locali

Venerdì 1° agosto, con ritrovo alle 17, al museo archeologico all’aperto Alberto Manzi

Pitigliano: Il Comune di Pitigliano, per le Notti dell’Archeologia 2025 organizza una visita alle vie Cave con degustazione di prodotti locali, in programma venerdì 1° agosto, alle ore 17:00, al museo archeologico all’aperto Alberto Manzi, in Strada Provinciale 127 del Pantano.

L’evento “Le vie Cave in Etruria Meridionale: percorsi etruschi di tufo” prevede una visita guidata alla Cava di Gradone, che avrà luogo dalle 17. Successivamente, sarà presentato il volume “Le vie cave in Etruria Meridionale – atti del convegno Castel Sant’Elia -Corchiano, 7-8 ottobre 2022” (Antiqua Res Ed. 2024), seguito da una degustazione di prodotti tipici locali.

Ingresso gratuito alla presentazione del libro. La visita guidata è a pagamento e con prenotazione obbligatoria:

info e prenotazioni 0564 614067 (numero fisso) +39 329 1314010 (anche via WhatsApp) museo@comune.pitigliano.gr.it