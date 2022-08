Notte rosa a Capalbio Scalo: per dire "No" alla violenza sulle donne

Sabato 13 agosto, alle ore 20.30, Cromatica music home e The music crew band suoneranno nel paese



Capalbio: Proseguono gli appuntamenti del calendario estivo promosso dal Comune e dalla Fondazione Capalbio. Sabato 13 agosto, alle ore 20.30, Capalbio Scalo si “tingerà” di rosa per dire "No" alla violenza sulle donne. Il programma prevede due concerti con la Cromatica music home e The music crew band assolute protagoniste. “Dire No alla violenza di genere – commentano il sindaco di Capalbio e l'assessore con delega alla Cultura – è un principio che ognuno di noi deve perseguire con massima attenzione. Purtroppo, soprattutto in ragione dei tanti fatti di cronaca che quotidianamente conosciamo, la strada da percorrere per una società non sessista e non violenta è ancora molto lunga. Per questo, dunque, siamo davvero orgogliosi che il nostro territorio ospiti un evento che, tramite la forza e la bellezza della musica, promuova un messaggio così fondamentale”.

“Siamo fiduciosi - dichiara Maria Concetta Monaci, presidente di Fondazione Capalbio - della grande partecipazione che i cittadini capalbiesi e i turisti dimostreranno anche per questo appuntamento. L’invito ovviamente è quello di venire a Capalbio Scalo, di godersi una bella serata impreziosita dalla musica dal vivo e di dire No, una volta in più, alla violenza sulle donne”. Si invitano i partecipanti ad indossare un abito rosa.