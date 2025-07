Notte di Tango imperdibile in Maremma al Moreno Beach

Marina di Grosseto: Domenica 27 luglio un'altra delle Notti di Tango imperdibili in Maremma sulla pista da ballo vista mare del noto stabilimento Moreno Beach a Marina di Grosseto, una Milonga d'aMare come indicata nelle promozioni. Dalle ore 20,30 ricca cena/ buffet e poi tante Tande con la fantastica musica del Tdj Giacomelli, poi dolcetti e bollicine e festeggiamento e sorpresa finale alle 24,01. Per prenotazioni Walter 3479342593. E' una delle imperdibili notti di tango di quest'estate, anche per chi non sa ballare per ammirare coppie coinvolte come la sexy Jennifer Lopez e l'affascinante Richard Gere nel tango dei Gotan Project nel film Shall We Dance e pertanto indimenticabili, parole di Artemare Club!